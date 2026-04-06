        Kahramanmaraş'ta balık tutarken suya düştüğü değerlendirilen kişinin cesedine ulaşıldı

        Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde balık tutarken gölete düştüğü değerlendirilen kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2026 - 20:40 Güncelleme:
        Alınan bilgiye göre, emekli polis memuru olduğu öğrenilen Faruk Seringeç (58), arkadaşlarıyla Yeşilyurt Mahallesi'ndeki HES Barajı Göleti'ne balık tutmaya gitti.

        Ayrı noktalardan olta atan arkadaşlar bir süre sonra buluşma noktasına geldiklerinde Seringeç'in gelmediğini fark ederek aramaya başladı.

        Sonuç alamayan arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı su altı arama ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

        Dalgıç ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu Seringeç'in cesedine ulaşıldı.

        Seringeç'in balık tutarken gölete düştüğü değerlendiriliyor.


        Ekiplerin bölgedeki incelemeleri sürüyor.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gündemimizde ara seçim yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gündemimizde ara seçim yok
        Donald Trump'tan açıklamalar
        Donald Trump'tan açıklamalar
        İran ABD'nin ateşkes teklifini reddetti, kalıcı barış istiyor
        İran ABD'nin ateşkes teklifini reddetti, kalıcı barış istiyor
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Bugün Ne Oldu? 6 Nisan 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 6 Nisan 2026'nın haberleri
        Orban için 16 yılın en zorlu seçimi
        Orban için 16 yılın en zorlu seçimi
        Baba ve 2 çocuğunun öldüğü kazada anneden de kahreden haber!
        Baba ve 2 çocuğunun öldüğü kazada anneden de kahreden haber!
        MHP İstanbul İl Teşkilatı feshedildi!
        MHP İstanbul İl Teşkilatı feshedildi!
        Beşiktaş'ta elde kaldı kupa!
        Beşiktaş'ta elde kaldı kupa!
        Maliyetler de arsa da 5-6 kat arttı
        Maliyetler de arsa da 5-6 kat arttı
        Kayıptı, aracında ölü bulundu!
        Kayıptı, aracında ölü bulundu!
        İstanbul'da kentsel dönüşüm kredisine başvurular başladı
        İstanbul'da kentsel dönüşüm kredisine başvurular başladı
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        Fenerbahçe'de Asensio şoku!
        Fenerbahçe'de Asensio şoku!
        Yonca'nın katilinin soğukkanlılığı kan dondurdu!
        Yonca'nın katilinin soğukkanlılığı kan dondurdu!
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        YÖK Başkanı duyurdu! Üniversitelere yeni bölümler geliyor
        YÖK Başkanı duyurdu! Üniversitelere yeni bölümler geliyor
        "Onunla 10 kez daha evlenirim!"
        "Onunla 10 kez daha evlenirim!"
        "Lig yeniden başladı"
        "Lig yeniden başladı"
        'Tokyo' anne oldu
        'Tokyo' anne oldu

        Benzer Haberler

        Kahramanmaraş'ta aranan 2 hükümlü yakalandı
        Kahramanmaraş'ta aranan 2 hükümlü yakalandı
        Emekli polis, balık tutmak için gittiği gölette boğuldu
        Emekli polis, balık tutmak için gittiği gölette boğuldu
        Kahramanmaraş'ta bir gün önce işe başlayan işçi feci kazada can verdi
        Kahramanmaraş'ta bir gün önce işe başlayan işçi feci kazada can verdi
        Motosikletliye çarpan otomobil sürücüsü kaçtı
        Motosikletliye çarpan otomobil sürücüsü kaçtı
        Büyükşehir'den saha personellerine iş sağlığı ve güvenliği eğitimi
        Büyükşehir'den saha personellerine iş sağlığı ve güvenliği eğitimi
        ALO 153, mart ayında 10 bin 918 çağrıya cevap verdi
        ALO 153, mart ayında 10 bin 918 çağrıya cevap verdi