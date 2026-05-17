Kahramanmaraş'ta çıkan yangında 1 işçi öldü, 7 işçi yaralandı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde inşaat işçilerinin kaldığı konteynerde çıkan yangında 1 işçi öldü, 7 işçi yaralandı. Doğukent Mahallesi'nde inşaat şantiyesinde yatakhane olarak kullanılan konteynerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 1 işçi hayatını kaybetti, 7 işçi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.