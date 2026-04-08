        Kahramanmaraş'ta tefecilik operasyonunda 3 zanlı yakalandı

        Kahramanmaraş'ta düzenlenen tefecilik operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

        Giriş: 08.04.2026 - 14:33 Güncelleme:
        Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ekonomik olarak zor durumda olan vatandaşlara faizli borç para verdikleri, şahısları kumar oynatarak borçlandırdıkları ve bu yolla haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 5 cep telefonu ile 2 alacak verecek kayıtlarının tutulduğu defter ele geçirildi.

        Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

