        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Kahramanmaraş'ta kütüphane açılışına katıldı

        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yapımı tamamlanan Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Halk Kütüphanesi'nin açılış törenine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2026 - 15:58 Güncelleme:
        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Kahramanmaraş'ta kütüphane açılışına katıldı

        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yapımı tamamlanan Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Halk Kütüphanesi'nin açılış törenine katıldı.

        Bakan Yardımcısı Çam, törende yaptığı konuşmada, kütüphane açmanın anlamlı bir duruş olduğunu, bu tür yatırımların kültürel gelişime katkı sunduğunu ifade etti.

        Yeni yapılan kütüphanelerin modern yapılarıyla dikkati çektiğini ifade eden Çam, Türkiye genelinde kültür yatırımlarının hız kesmeden sürdüğünü dile getirdi.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerin ardından yaraların sarılması için yoğun çaba gösterildiğini belirten Çam, şöyle konuştu:

        "Üç yıldır bütün yaraları güzel bir şekilde saran bir devletimiz var, Cumhurbaşkanımız var, hükümetimiz var, gece gündüz çalışan bir yapı var ve her şeye rağmen bütün programlar adım adım yerine getirilmeye çalışılıyor. Eksik de olsa, az da olsa, çok da olsa hedeflerinden sapmadan, gecikmeli de olsa adım adım bitirebiliyor. Özellikle kültür hayatında, sanat hayatındaki ihtiyaçların giderilmesi konusunda da önemli çabalar sarf ediyor. Özellikle 2023 yılında Bakanlığımızın hedefi, 100. yılda 3 kütüphane kurmaktı. Elhamdülillah, o yıl 100'ü de aştık, 110 kütüphaneyi bir yıl içerisinde yaptık ve aynı şekilde, aynı hızla devam ediyoruz. Bildiğim kadarıyla Kahramanmaraş'ta da devam eden inşaatlarımız var. Üç tane inşaatı devam eden kütüphanemiz var. Çeşitli yerlerde, ilçelerde iki tanesi de ayrıca bu yıl açılacak. Üç tanesi için de yeni ihale süreçleri devam ediyor."

        Andırın Belediye Başkanı Ahmet Sinan Gökşen ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şahin de konuşma yaptı.

        Konuşmaların ardından kütüphanenin açılışı yapıldı.

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca 3 katlı inşa edilen kütüphane, 1000 metrekarelik aktif kullanım alanı ve 40 bin kitap kapasitesiyle hizmet verecek.

        Kütüphanede ayrıca 178 kişilik bireysel çalışma alanı, 8 kişilik engelsiz erişim bölümü, 12 kişilik multimedya alanı, 25 kişilik mini konferans salonu ile 88 kişilik bebek ve çocuk bölümü bulunuyor.

        Bakan Yardımcısı Çam ve beraberindeki protokol üyeleri, daha sonra geleneksel Tirşik Festivali etkinliğine katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

