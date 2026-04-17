        Kahramanmaraş Haberleri Okula düzenlenen silahlı saldırıdan yaralı kurtulan Fatma, öğretmeninin ve arkadaşlarının acısını yaşıyor

        ÖMER FARUK SALMAN/İBRAHİM ÖZCAN - Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde okula düzenlenen silahlı saldırıdan yaralı kurtulan 5. sınıf öğrencisi Fatma İkra Çam, olayda yaşamını yitiren öğretmeninin ve arkadaşlarının acısını yaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2026 - 11:31 Güncelleme:
        Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda önceki gün biri öğretmen 9 kişinin yaşamını yitirdiği, 13 kişinin yaralandığı silahlı saldırı esnasında saklandığı sıranın altında arkadaşının kendisine siper olduğu Çam, sınıfın penceresinden atlaması sonucu ayağından yaralandı.

        Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edilen 5. sınıf öğrencisi Fatma İkra Çam, AA muhabirine olay günü yaşadıklarını anlattı.

        Silahlı saldırı anında sınıfta sıranın altına girdiğini, saldırganın sınıflarına girdiğinde ateş etmeye başladığını belirten Çam, sıranın altında arkadaşı Sedanur Bahşi'nin kendisine siper olmasıyla onun sayesinde kurtulduğunu, mermi isabet eden arkadaşının ise yoğun bakımdan normal servise alındığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu dile getirdi.

        Saldırganın sınıftan çıkmasının ardından pencereden atladığını anlatan Çam, "Baktım iki kişi camdan atlıyor, ben de kurtulmak için atladım. Üçüncü atlayan kişi bendim, beni aşağıdakiler çok az tutabildiler ama iyi ki de atlamışım. Biz atlarken diğer sınıfta ateş ediyordu. Ayağım çok ağrıyordu, müdür yardımcısı beni oradan uzaklaştırdı ve bizi servise bindirdiler." dedi.

        - "Sınıfımıza girdi ve 'Kaçışınız yok' diye bir şey söyledi"

        Olayın kendisini psikolojik olarak çok yıprattığını ifade eden Çam, şunları kaydetti:

        "Korkudan şu anda eve bile gitmek istemiyorum, okula da gitmek istemiyorum. Okulun eve yakın olması beni çok etkiliyor, bir daha gelirler diye çok korkuyorum. Sınıfımıza girdi ve 'Kaçışınız yok' diye bir şey söyledi. Türkçe konuşmuyordu, İngilizce konuştu. Psikolojim çok bozuldu, şu anda rüyalarıma giriyor. O kelimeden dolayı okula hiç gitmek istemiyorum artık. Evde de kalamıyorum, babaannemlerde kalıyorum. Psikolojim düzelip olayları unutunca okula gideceğim."

        - Kaybettiği öğretmenini ve arkadaşlarını anlattı

        Arkadaşları ve öğretmeninin öldüğünü hastanede öğrendiğini belirten Çam, olayda sınıf arkadaşları Belinay Nur Boyraz ve Kerem Erdem Güngör'ün de yaşamını yitirdiğini söyledi.

        "Belinay Nur'u çok seviyordum. Çok güzel bir kızdı." diyen Çam, şöyle konuştu:

        "Kerem de sınıfta sevilen, komik bir çocuktu. Belinay ile birbirimizi çok seviyorduk, birlikte oturuyorduk. Birbirimize arkadaşlık bilekliği yapıyorduk, hediyeler alıyorduk. Çok güzel anılarımız var. Ayla Hoca, matematik öğretmenimizdi, onu çok seviyorduk. Çok güler yüzlü ve matematiği çok güzel anlatıyordu. Herkes, onu çok seviyordu. Normalde ben matematik dersini sevmem ama Ayla Hoca sayesinde matematiği sevmeye başladım."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Tuncay Sonel hakkında soruşturma başlatıldı
        Tuncay Sonel hakkında soruşturma başlatıldı
        Ölüm oyunları parmak ucunda!
        Ölüm oyunları parmak ucunda!
        "Kendi boğazını kesen, agresif biriydi" Çantası aranmadan okula alınmıyormuş!
        "Kendi boğazını kesen, agresif biriydi" Çantası aranmadan okula alınmıyormuş!
        Kendisine böyle diyormuş: Okul avcısı!
        Kendisine böyle diyormuş: Okul avcısı!
        "Suç örgütleri, çocuklara ulaşmak için yapay zekayı kullanıyor"
        "Suç örgütleri, çocuklara ulaşmak için yapay zekayı kullanıyor"
        Çocuklarda artan şiddet alarmı!
        Çocuklarda artan şiddet alarmı!
        Rıza Tamer hayatını kaybetti
        Rıza Tamer hayatını kaybetti
        Galatasaray'ın rakibi Gençlerbirliği!
        Galatasaray'ın rakibi Gençlerbirliği!
        Konut satışlarında hafif gerileme
        Konut satışlarında hafif gerileme
        Fenerbahçede hedef liderlik!
        Fenerbahçede hedef liderlik!
        Bakan Gürlek'ten 'suça sürüklenen çocuklar' açıklaması
        Bakan Gürlek'ten 'suça sürüklenen çocuklar' açıklaması
        Tarihi listeye yeni isim: Arda Turan!
        Tarihi listeye yeni isim: Arda Turan!
        Zengin cesareti
        Zengin cesareti
        Gözyaşlarını tutamadı
        Gözyaşlarını tutamadı
        Yemek yerken akademisyen vurulup ölmüştü! Flaş gelişme!
        Yemek yerken akademisyen vurulup ölmüştü! Flaş gelişme!
        Yargıtay’dan flaş ücret zammı kararı
        Yargıtay’dan flaş ücret zammı kararı
        Sessizliğini bozdu
        Sessizliğini bozdu
        İngiltere Başbakanı Starmer'a istifa çağrısı
        İngiltere Başbakanı Starmer'a istifa çağrısı
        Çatışmaları ortak
        Çatışmaları ortak
        Trump'tan Papa'ya: Gerçek dünyayı anlamalı
        Trump'tan Papa'ya: Gerçek dünyayı anlamalı

        Benzer Haberler

        Ayla öğretmen 6 kurşunla hayatını kaybetmiş, doktorlar 1 saat kalp masajı y...
        Ayla öğretmen 6 kurşunla hayatını kaybetmiş, doktorlar 1 saat kalp masajı y...
        Kahramanmaraş'taki okul saldırısında yaşamını yitiren Ayla öğretmenin oğull...
        Kahramanmaraş'taki okul saldırısında yaşamını yitiren Ayla öğretmenin oğull...
        Kahramanmaraş'ta saldırıda yaralanan 8 öğrencinin tedavisi sürüyor
        Kahramanmaraş'ta saldırıda yaralanan 8 öğrencinin tedavisi sürüyor
        Saldırıda ağır yaralanan Almina'nın babası: "Tüm Türkiye'den dua bekliyoruz...
        Saldırıda ağır yaralanan Almina'nın babası: "Tüm Türkiye'den dua bekliyoruz...
        Katilin rehber öğretmeni: "Ekran bağımlılığı vardı. Okula gelmek istemezdi"...
        Katilin rehber öğretmeni: "Ekran bağımlılığı vardı. Okula gelmek istemezdi"...
        Rehber öğretmen: Okula gelmek istemez, gelince de okuldan gitmek isterdi
        Rehber öğretmen: Okula gelmek istemez, gelince de okuldan gitmek isterdi