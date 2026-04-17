        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri Karabük Üniversitesinde "Bağımlılıkları Önleme Kamu Politikası Raporu" tanıtıldı

        Karabük Üniversitesinde "Bağımlılıkları Önleme Kamu Politikası Raporu" tanıtıldı

        Karabük Üniversitesi (KBÜ) Kamu Politikaları Araştırma ve Geliştirme Merkezi (KAPGEM) tarafından hazırlanan "Bağımlılıkları Önleme Kamu Politikası Raporu" tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2026 - 21:04 Güncelleme:
        KBÜ Safranbolu Kampüsü Taş Bina'da düzenlenen toplantıda konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, KAPGEM'in 14. politika raporunu tanıttıklarını söyledi.

        KAPGEM'in, önemli ve gündemde olan çalışmaları kamu politikası haline getirerek öneriler sunmaya devam ettiğini belirten Kırışık, "Bugün de gündemimizde son derece önemli bir yer tutan bağımlılıkları önleme politika raporu ile karşınızdayız. Uzun süredir yürüttüğümüz çalışmaların sonucunda raporumuzu son haline getirdik." dedi.

        Politika raporunun, gündemdeki konular nedeniyle önemli bir döneme denk geldiğini anlatan Kırışık, şu ifadeleri kullandı:

        "Maalesef son derece üzücü hadiseler yaşadık. Hem Şanlıurfa'da hem Kahramanmaraş'ta yaşanan okul baskınları ve katliamlar, hakikaten bize dikkatimizi bağımlılıklara çevirmeyi, gençlerin hayatına etki edecek çözümler üretmeyi, kamu politikaları geliştirmeyi tavsiye etmektedir. O nedenle bu raporun ülkemiz açısından, gençlerimiz açısından çok çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Elbette hem Şanlıurfa'da hem Kahramanmaraş'ta yaşanan bu üzücü hadiselerin temelinde anlam boşluğu, kayıtsızlık, topluma yabancılaşma, pasif izleyici konumunda kalma durumları son derece etkili bir rol oynuyor."

        Oyun bağımlılığı ve diğer bağımlılık türlerinin de şiddetin, katliamların yolunu döşeyen taşlar olarak ön plana çıktığını dile getiren Kırışık, bu nedenle, bağımlılıkları önlemek, kişiyi topluma kazandırmak, kişinin anlamsızlık ve topluma yabancılaşma duygusunu ortadan kaldırmak için aktif ve üretici bir rol üstlenen kamu politikası hazırlama zorunlulukları bulunduğunu söyledi.


        Kırışık, bugüne kadar KAPGEM bünyesinde yapılan çalışmalarda, mücadele yerine önleyici politikaları önceleyen, tavsiye eden ve buna yönelik politika geliştiren bir rol üstlendiklerini belirtti.

        Çocukları, gençleri, yetişkinleri, yaşlıları ve bütün toplumu toplumsal hayata sağlıklı şekilde dahil edecek bir politika raporu önerdiklerini vurgulayan Kırışık, şunları kaydetti:

        "Ahmet Yesevi hazretlerine atfedilen çok önemli bir söz var, bu sözünde diyor ki 'Dersine eğilmiş çocuk, aşını pişiren kadın, tarlasını süren çiftçi, işiyle uğraşan zanaatkar kötülük düşünmeye vakit bulamaz.' İşte burada bağımlılıkların ana sebebi boşluk duygusu olarak ya da kişinin anlamlı bir işte çalışmaması olarak niteleyeceğimiz bir durumu ortaya koyuyor. Dolayısıyla bu tür problemlerle mücadele noktasında gençlerimize buradan önerdiğimiz politika modelinin son derece büyük faydalar sağlayacağını düşünüyoruz."

        Toplantı, Dr. Öğr. Üyesi Şeydanur Tezcan Özer'in sunumunun ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Tuncay Sonel gözaltına alındı
        Canlı anlatım ve istatistikler
        İran: Hürmüz Boğazı açıldı
        Petrol sert düştü
        Ayla öğretmenin oğlu: Kahraman bir anneye sahibiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bugün Ne Oldu? 17 Nisan 2026'nın haberleri:
        Barrack Habertürk'e konuştu
        Tarihi listeye yeni isim: Arda Turan!
        EGM: 411 kişi gözaltına alındı!
        Seçil Erzan yeniden yargılanacak
        Katil zanlısı üniversite öğrencisi! Kapıyı çaldı cinayeti işledi!
        Türkiye stratejik bir pazar ve üretim üssü
        MHP 7 İl Teşkilatını feshetti
        Gülistan Doku'nun hastane kayıtları silindi iddiası!
        "Kendi boğazını kesen, agresif biriydi" Çantası aranmadan okula alınmıyormuş!
        Ölüm oyunları parmak ucunda!
        Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu!
        Rıza Tamer hayatını kaybetti
        Zengin cesareti
        Benzer Haberler

        CHP Genel Başkan yardımcıları Aytekin ve Zeybek, Karabük'te toplantıya katı...
        Karabük Safranbolu Galericiler Sitesi açıldı
        Karabük'te narkotik operasyonları: 1 tutuklama
        Saldırıda ölen öğretmen ve öğrenciler için gıyabi cenaze namazı kılındı
        Hadrianopolis Antik Kenti'nde 5'inci yüzyıla ait bıçaklar ve kösüre taşı or...
        Antik kazıda 1500 yıllık bıçak seti bulundu "Karadeniz'in Zeugması" Hadrian...
