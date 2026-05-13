Karabük'te "Büyük Kudüs Gecesi ve Diriliş Buluşması" programı düzenlendi

Karabük İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından “Büyük Kudüs Gecesi ve Diriliş Buluşması" programı düzenlendi.



100. Yıl Kültür Merkezi'ndeki etkinlik, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.



Küresel Sumud Filosu'na katılan yazar ve aktivist Said Ercan, burada yaptığı söyleşide, Sumud Filosu'na katılış süreci ve devamında yaşanan olaylardan bahsederek, bu sürecin başlangıç değil, sonuç olduğunu söyledi.



Bursa'daki trafik kazasında hayatını kaybeden Baykar uçak mühendisi Tarık Kesekçi'nin annesi Beyhan Kesekçi de Sumud'un sadece savaş ve kriz anında gösterilen bir duruş olmadığını, tüm hayatı kapsayan onurlu bir direnişin adı olduğunu belirtti.



Oğlu Tarık'ın vefat etmeden önceki yaşantısını anlatan Kesekçi, "Tarık, Baykar'daki yoğun mesaisine rağmen bununla yetinmiyor, iki kanatlı kuş olmanın gereği olan imani tarafta da gençleri yüreklendirmek, imanlı bir mühendis nasıl olunacağını onlara anlatmak için il il geziyordu." ifadesini kullandı.



İHH Karabük Şube Başkanı İbrahim Şentürk'ün kızı 6 yaşındaki Hüma'nın, Mehmet Akif İnan'ın "Mescid-i Aksa" şiirini okuduğu program, "Grup Yürüyüş"ün müzik dinletisi ile sona erdi.

