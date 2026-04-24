        Karabük'ten kısa kısa

        Karabük'ten kısa kısa

        AK Parti Karabük Milletvekili Durmuş Ali Keskinkılıç, Karabük'ün 2026'da 152 projeyle gelişimini sürdüreceğini bildirdi.

        Giriş: 24.04.2026 - 14:52 Güncelleme:
        Karabük'ten kısa kısa

        AK Parti Karabük Milletvekili Durmuş Ali Keskinkılıç, Karabük'ün 2026'da 152 projeyle gelişimini sürdüreceğini bildirdi.

        Keskinkılıç'ın basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, 2025'te gerçekleştirilen yatırımlara ilişkin Keskinkılıç, "Geçtiğimiz yıl 4 milyar 57 milyon liralık yatırım gerçekleştirerek önemli başarıya ulaştık. Bu ivmeyi 2026'da daha da yukarı taşıyacağız." değerlendirmesinde bulundu.

        Keskinkılıç, 2026 için toplam proje tutarının 32 milyar 616 milyon 955 bin lira olduğunu belirterek, yıl içerisinde yatırımlar için ayrılan ödeneğin 5 milyar 650 milyon 269 bin lira olduğunu, Nisan 2026 itibarıyla projeler için yapılan ilk dönem harcamasının ise 759 milyon 637 bin lira seviyesine ulaştığını kaydetti.

        Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı ve diğer kalkınma ajanslarının destekleriyle 2026'da 5 yıldızlı konaklama tesisi yatırımları ile endüstriyel orman ürünleri ve ahşap-kompozit imalatı gibi alanların ön plana çıkacağını aktaran Keskinkılıç, "Gündelik ve faydasız tartışmalarla kaybedecek zamanımız yok. Bizim işimiz Karabük. Şehrimizi her alanda daha ileriye taşımak için çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

        - Hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı

        Karabük'te 166 kişilik ilk hac kafilesi kutsal topraklara uğurlandı.

        İl Müftülüğü koordinasyonunda 100. Yıl kapalı pazar yerinde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

        Yakınlarıyla vedalaşan 166 hacı adayı, hac ibadetini yerine getirmek üzere dualar eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı.

        Törene, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, İl Müftüsü Ali Erhun ve AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, hacı adayları ve yakınları katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Okullarda alınacak yeni tedbirler neler?
        Okullarda alınacak yeni tedbirler neler?
        Türkiye Formula 1'i bekliyor
        Türkiye Formula 1'i bekliyor
        Halfeti Belediyesi'ne operasyon: 49 gözaltı
        Halfeti Belediyesi'ne operasyon: 49 gözaltı
        Gülistan Doku'nun mezar yeri aranıyor! 18 noktada çalışma yapıldı!
        Gülistan Doku'nun mezar yeri aranıyor! 18 noktada çalışma yapıldı!
        Elektrik ve doğalgaza zam olacak mı? Bakan Bayraktar Bloomberg HT- Habertürk yayınında
        Elektrik ve doğalgaza zam olacak mı? Bakan Bayraktar Bloomberg HT- Habertürk yayınında
        "Altın kart" vizesi bir kişiye verildi
        "Altın kart" vizesi bir kişiye verildi
        Hamaney'in sağlık durumu nasıl?
        Hamaney'in sağlık durumu nasıl?
        Küresel jet yakıtı krizi uçuşları riske soktu
        Küresel jet yakıtı krizi uçuşları riske soktu
        Katili hakim karşısında!
        Katili hakim karşısında!
        Mal varlığıyla ilgili yeni açıklama
        Mal varlığıyla ilgili yeni açıklama
        Sevgilisi Hiranur'u başından vurulmuştu! İşte istenen ceza!
        Sevgilisi Hiranur'u başından vurulmuştu! İşte istenen ceza!
        "Bir milli güvenlik meselesi"
        "Bir milli güvenlik meselesi"
        Bekarlığa veda etti
        Bekarlığa veda etti
        Perde arkasını anlattı
        Perde arkasını anlattı
        Meydan okuyor
        Meydan okuyor
        Model Irmak Öztaş fırıncı oldu
        Model Irmak Öztaş fırıncı oldu
        Galatasaray cephesinden koruyucu ekipman yanıtı!
        Galatasaray cephesinden koruyucu ekipman yanıtı!
        Okan Buruk'un 11. Fenerbahçe derbisi!
        Okan Buruk'un 11. Fenerbahçe derbisi!
        İşletmeler siber sigortaya sarıldı
        İşletmeler siber sigortaya sarıldı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Karabük'te uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 5 zanlı gözaltına alın...
        Karabük merkezli dolandırıcılık operasyonunda 18 şüpheli tutuklandı
        57 milyonluk siber vurgununa darbe: 18 tutuklama 'Borsada para kazandıracağ...
        Karabük'te kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonu: Jandarmadan iki ayrı darbe
        AK Parti Karabük İl Başkanı Salt, hastanede tedavi gören çocukları ziyaret...
        Karabük Ova Dernekler Federasyonu'ndan Kırman ve Kelleci'ye ziyaret