Karabük'ten kısa kısa

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Almanya'da faaliyet gösteren Karabük-Yeniceliler Kültür ve Dayanışma Derneği'n ziyaret etti.



Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ziyarette Dernek Başkanı Yalçın Yirmibeşoğlu, dernek yönetimi ve üyeleriyle bir araya gelen Kırışık ve beraberindeki heyet, eğitim ve gençlik çalışmaları olmak üzere sivil toplum faaliyetleri üzerine değerlendirme gerçekleştirdi.





Açıklamada görüşlerine yer verilen Kırışık, yurt dışında yaşayan Karabüklülerle kurulan güçlü bağların önemine dikkati çekerek, sivil toplum kuruluşlarıyla yürütülen işbirliklerinin ortak değerleri pekiştirdiğini ve toplumsal birlikteliği daha da güçlendirdiğini belirtti.



Ziyarette, KBÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mustafa Polat, Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Murat Bulut, Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesinden Dr. Öğretim Üyesi İsa Avcı ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Öğretim Görevlisi Adnan Ucur da yer aldı.



- Yazar ve Şair Hayati İnanç etkinliğe katıldı



Umuda Yolculuk ve Toplumsal Kucaklaşma Derneği'nin yürüttüğü "Komşuluk Rüzgarı" projesinin finaline yazar ve şair Hayati İnanç konuk oldu.



100. Yıl Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte İnanç, insan ömründe zamanın en önemli yapı taşlarından biri olduğuna değinerek, insanların zamandan en kaliteli şekilde istifade etmesi gerektiğini anlattı.



Etkinliğe, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Gökcek, kurum müdürleri, sivil toplum ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

