Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe İstanbul Jet, deplasmanda Karabük Demir Kartalspor'u 96-44 yendi. Yenimahalle Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada devre arasına 51-26 önde giren konuk ekip, ikinci yarıda da üstünlüğünü sürdürerek müsabakayı 96-44 kazandı. Karşılaşmayı, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, MHP İl Başkanı Cenk Gedikoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven ile vatandaşlar izledi.

