Türkiye Kupası'ndan madalyalarla dönen Karabüklü triatloncu gençlerin hedefi milli forma

ORHAN KUZU - Çaycuma Duatlonu Türkiye Kupası'ndan madalyalarla dönen Karabüklü triatlon sporcuları, milli takıma girip uluslararası arenada ülkeyi temsil etmek için çalışmalarını sürdürüyor.





Türkiye Sportif Yetenek Taraması ile keşfedilen ve disiplinli çalışmaların ardından basamakları hızla tırmanan Karabük Asya Spor Kulübü triatlon sporcuları 14 yaşındaki Yiğit Ömer Yılman, Buğlem Duru Yıldız ve Poyraz Gürgen ile 15 yaşındaki Mustafa Sarıoğlu başarılarıyla göz dolduruyor.





Son olarak 25 Nisan'da Zonguldak'ta katıldıkları Çaycuma Duatlonu Türkiye Kupası'nda altın, gümüş ve bronz madalya elde eden gençler, şubat ayında İzmir'de ve martta Burdur'daki duatlon yarışlarında topladıkları puanlar sayesinde bireyselde 4 de kupa kazandı.



Antrenör Serdar Akad koordinesinde hazırlıklarını sürdüren genç yetenekler, başarılarını milli takım formasıyla uluslararası kürsülere taşımak istiyor.









- Antrenör Akad: "Bu başarının arkasında uzun altyapı süreci var"



Türkiye Triatlon Federasyonu Karabük İl Temsilcisi de olan Serdar Akad, AA muhabirine, Çaycuma'dan başarılarla dönen sporcularını canıgönülden kutladığını dile getirerek, gençlerin 4 madalya kazandığını, bireysel puanlamada da 4 kupa aldıklarını aktardı.



Akad, bu başarının arkasında uzun altyapı süreci olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:





"Disiplinli, özverili ve planlı çalışmanın meyvelerini almaya başladık. Sporcularımız Türkiye Sportif Yetenek Taraması'ndan yönlendirildiler. Yani kimisi 3 yıl önce seçildi, kimisi 4 yıl önce triatlon branşına yönlendirildi. Hem bölgesel liglerde hem Türkiye şampiyonalarında yarışmalara götürüyoruz ve güzel dereceler elde ediyoruz."



Akad, "Tabii ki hedefimiz sadece ulusal değil, uluslararası arenada kürsü yapmak, milli takıma girip bu kürsülerde İstiklal Marşımızı okutmak, madalya kazanmak olacaktır." dedi.









- Genç sporcuların hedefi milli forma



Sporculardan 14 yaşındaki Yiğit Ömer Yılman, yaklaşık 4 yıldır triatlon branşında mücadele ettiğini anlattı.



Çaycuma Duatlonu Türkiye Kupası'nda rakiplerine yaklaşık 1,5 dakika fark atarak Türkiye şampiyonu olduğunu belirten Yiğit Ömer, "Sezonu Türkiye şampiyonluğu alarak kapattım. Hedefim milli takıma girmek. Benim gibi arkadaşlarıma spor yapmalarını tavsiye ederim." diye konuştu.



14 yaşındaki Poyraz Gürgen de yaklaşık 4 senedir triatlon yaptığını ve Türkiye derecelerinin bulunduğunu kaydetti.



Çaycuma'daki organizasyonda Türkiye üçüncüsü olduğunu anlatan Poyraz, "Toplamda Türkiye üçüncülük kupası aldım. En iyi derecem Konya duatlonda, Türkiye ikincisi oldum. Bundan sonraki hedeflerim uluslararası yarışa gidip daha iyi dereceler yapmak." şeklinde konuştu.



Poyraz Gürgen, yaşıtlarına spor yapmalarını tavsiye ederek, "Sporun sosyalleşme, başka şehirlerde yeni kişileri tanımak gibi faydaları oluyor. Teknolojiden uzaklaşmamıza yarıyor. Telefonlardan ve tabletlerden, boş işlerden uzaklaşmamıza fayda sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.



Sporculardan 15 yaşındaki Mustafa Sarıoğlu, 4 yıldır triatlon yaptığını, daha önce İzmir'de Türkiye üçüncüsü, Fethiye'de Türkiye ikincisi ve Çaycuma'da da Türkiye ikincisi olduğunu kaydetti.





İleride milli sporcu olup uluslararası müsabakalarda yarışmak istediğini dile getiren Mustafa, "Arkadaşlarıma spor yapmalarını tavsiye ederim çünkü bağımlılıklardan uzak kalabilirler ve sağlıklı yaşayabilirler. Spor bağımlılıklardan uzak tutar ve sağlıklı kalmamızı sağlar. Arkadaşlarıma sporu tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.



Sporculardan 14 yaşındaki Buğlem Duru Yıldız da sportif yetenek taramasından geldiğini ve 2 yıldır triatlon branşında olduğunu söyledi.



İki kez Türkiye şampiyonu elde ettiğini, aynı zamanda bölgesel liglerde de derecelerinin bulunduğunu aktaran Buğlem Duru, sözlerini şöyle tamamladı:



"Spor sosyal anlamda çok iyi oluyor, arkadaşlar ediniyorsunuz ve yarışlarda da çok güzel vakit geçiriyorsunuz. Aynı zamanda akademik anlamda çok güzel oluyor. İnşallah yeni hedeflerle güzel dereceler elde ederim. Telefon bağımlılığı ya da bunun gibi birkaç sorunu da spor önlüyor ve fayda sağlıyor. Arkadaşlarıma kesinlikle sporu öneriyorum."

