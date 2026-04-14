Karaman Valisi Çiçek, 2. Organize Sanayi Bölgesi inşaat alanını ziyaret etti

Karaman Valisi Hayrettin Çiçek, Karaman 2. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) inşaat alanında incelemede bulundu. Çiçek, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve 2. OSB Müdürü Ali Yener Terlemez'den çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Çiçek, 2. OSB'nin Karaman'ın sanayi altyapısını güçlendirerek, bölge istihdamı ve ekonomisine önemli bir ivme kazandıracağını kaydetti. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteğiyle hayata geçirilen Karaman 2. Organize Sanayi Bölgesi, tamamlandığında 200 hektarlık alanda 104 sanayi parselinden oluşacak.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.