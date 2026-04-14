Karaman'da minibüsle çarpışan elektrikli motosikletteki 2 çocuk ağır yaralandı

Karaman'da minibüsün elektrikli motosikletle çarpışması sonucu ağır yaralanan 2 çocuk hastaneye kaldırıldı. H.Ç. yönetimindeki 70 M 0132 plakalı minibüs, Osmangazi Mahallesi 1063. Sokak'ta elektrikli motosikletle çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, elektrikli motosikletteki H.C. (12) ile M.F.D. (16) yaralandı. Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

