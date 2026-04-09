        Karaman Valisi Çiçek, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümünü kutladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2026 - 15:08 Güncelleme:
        KARAMAN(A)- Karaman Valisi Hayrettin Çiçek, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.


        Vali Çiçek, mesajında, Türk Polis Teşkilatının milletin huzur ve güvenliğini temin etmek amacıyla gece gündüz demeden, büyük bir fedakarlık ve sorumluluk bilinciyle görev yaptığını belirtti.

        Emniyet Teşkilatının, köklü bir geçmiş, güçlü teşkilat yapısı ve yüksek vazife anlayışına sahip olduğunu aktaran Çiçek, şunları kaydetti:

        "Emniyet Teşkilatımız, hukukun üstünlüğünü esas alarak kamu düzeninin korunmasında, suçlularla mücadelede ve vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanmasında hayati bir görev üstlenmektedir. Gücünü kanunlardan ve aziz milletimizin desteğinden alan emniyet mensuplarımız, yalnızca güvenliği sağlamakla kalmayıp, gerektiğinde canını ortaya koyarak devletimizin bekasına sahip çıkan güçlü bir iradenin temsilcisidir. Aziz vatanımız uğruna canlarını feda eden tüm şehit polislerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum. Görev başındaki ve emekli tüm polislerimize, aileleriyle birlikte sağlık, huzur, mutluluk ve başarı dolu bir yaşam diliyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Bakan Şimşek Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında
        İran: Parmaklarımız tetikte, Lübnan'ı yalnız bırakmayacağız
        Bursa Belediyesi AK Parti'ye geçti
        İranlılar Hamaney için meydanlarda
        ABD, İran'a saldırı kararını nasıl verdi?
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Zeytinlikte katledilen genç kız için karar!
        Kızıyla ilk kez dışarıda
        Termometre düşüyor... Birçok kente kar geliyor!
        Süper Lig'de son 6 hafta! İşte kalan maçlar
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 14 kişi için gözaltı kararı!
        CHP Ankara İl Başkanı gözaltına alındı
        MİT paylaştı: 86 yıllık istihbaratın raporu
        Hobi bahçesi furyasına sert fren
        Sözlü savaş kızıştı
        "Kocaelispor benzer bir muamele görecek!"
        11 Mart taslağına dikkat!
        Peruğunu çıkardı
        Kim bu 'Kara Kızlar?
