        Haberler Yerel Haberler Karaman Haberleri Karaman'da "749. Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi Anma Etkinlikleri" sürüyor

        Karaman'da, 749. Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi Anma Etkinlikleri kapsamında Türk Dili Hoşgörü Yürüyüşü gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2026 - 11:19 Güncelleme:
        Karamanoğlu Mehmet Bey'in fermanıyla 13 Mayıs 1277'de Türkçe'nin resmi dil olarak kabul edilmesinin 749. yıl dönümü kentte törenlerle kutlanıyor.

        Etkinlikler kapsamında Türk Dili Hoşgörü Yürüyüşü düzenlendi.

        Yürüyüşe, Karaman Valisi Hayrettin Çiçek, AK Parti Karaman Milletvekili Osman Sağlam, MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Prof. Dr. Osman Mert, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

        Kortejde, atın üstünde bulunan ve Karamanoğlu Mehmet Bey'i temsil eden kişi, Türkçe fermanı okudu.

        Tren Garı'ndan başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Parkı'nda sona erdi.

        Cumhuriyet Parkı'ndaki etkinlikte, Vali Çiçek ve beraberindekiler, Atatürk Anıtı'na Türk Dil Bayramı çelengi sundu.

        Türk Dil Bayramı dolayısıyla kentte spor müsabakaları, konserler, konferanslar ve resim sergisi açılışları gibi çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

