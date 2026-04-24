Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 43 şüpheli yakalandı

Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 43 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 17-23 Nisan'da asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 17 bin 445 kişiyi sorguladı, çeşitli suçlardan aranan 43 şüpheliyi yakaladı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 8'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı. Ekipler, 3 av tüfeği, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, 402 sentetik ecza ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirdi.

