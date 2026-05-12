Karaman'da elma bahçeleri beyaza büründü

Karaman'da çiçek açan elma bahçelerinde beyaz renk hakim oldu. Elma üretiminde ön plana çıkan kentte bulunan elma ağaçları, havaların ısınmasıyla çiçeklendi. Merkeze bağlı Kılbasan köyü yolundaki bahçeler, açan çiçeklerle beyaza büründü. Bahçeler, drone ile havadan görüntülendi.

