Erzurum, Kars, Ardahan ve Tunceli'de kar etkisini sürdürüyor

Erzurum, Kars, Ardahan ve Tunceli'de ilkbaharda kar etkili oluyor.



Erzurum'da dün akşam başlayan kar yağışı gece boyu aralıklarla devam etti.



Cadde ve sokakların beyaza büründüğü kentte araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti.



Karla kaplanan Çifte Minerale Medrese, Erzurum Kalesi ve Ulu Cami ile Atatürk Üniversitesi yerleşkesi dronla görüntülendi.



- Kars



Kars'ta aralıklarla devam eden kar yağışı şehir merkezini beyaza bürüdü.



Zaman zaman yoğunluğunu arttıran ve tipiye dönüşen kar, ulaşımda aksamalara neden oluyor.



Ekipler kent genelinde karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.



- Ardahan



Ardahan’da da kar yağışı etkisini sürdürüyor.



Kentte gece başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde de devam etti.



Etrafı yeniden beyaza bürüyen kar, yollarda buzlanmaya neden oldu.



- Tunceli



Tunceli'de de bazı yüksek kesimlerde kar etkili oldu.



Karayolları ekipleri, beyaza bürünen Pülümür Cankurtaran ve Ovacık Kuşluca bölgelerinde çalışması yaptı.

