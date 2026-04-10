        İsrail'in çıkardığı "idam yasası" Kars'ta protesto edildi

        İsrail'de Filistinli esirlere uygulanması öngörülen "idam cezası" yasası Kars'ta protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2026 - 17:05 Güncelleme:
        İsrail'in çıkardığı "idam yasası" Kars'ta protesto edildi

        İsrail'de Filistinli esirlere uygulanması öngörülen "idam cezası" yasası Kars'ta protesto edildi.

        Filistin'e Destek Platformunun çağrısı üzerine Davud-i Karsi Camisi önünde toplanan vatandaşlar, Filistin ve Türk bayrakları taşıyarak İsrail aleyhine slogan attı.

        Programa, AK Parti İl Başkanı Muammer Sancar, İnsani Yardım Derneği (İHH) Kars Temsilcisi Halil İbrahim Avcı ile vatandaşlar katıldı.

        Grup adına konuşan İHH üniversite temsilcisi Mehmet Emin Sönmez, gözü dönmüş, azgın bir grup siyonist tarafından planlanmış ve ne yazık ki uygulamaya konulmuş akıl almaz bir dönemin yaşandığına, tüm değerlerin yok sayıldığı ve çiğnendiği bir zaman diliminden geçildiğine dikkati çekti.

        İnsanlığın adeta azgın ve sapkın bir ideoloji tarafından ne yazık ki rehin alındığını vurgulayan Sönmez, İsrail'in Filistinlilere karşı idamı yasallaştırmasının tam bir vahşet, açık bir hukuk ihlali olduğunu belirtti.

        Mehmet Emin Sönmez, şunları kaydetti:

        "İşgal ettikleri toprakların gerçek sahiplerini ipe götürmeye cüret etmek demek, kendi ipini çekmekten, terör devletinin kaçınılmaz sonunu hazırlamaktan başka bir şey değildir. Gözü dönmüş Netanyahu'nun yargılanacağı ve hak ettiği cezayı çekeceği günlerin yakınlığı bizzat kendisi tarafından da bilinmektedir. Gün gelecek zalimler hak ettikleri muameleye maruz bırakılacaktır. Bizler, Filistin'e Destek Platformu olarak, meşrep, mezhep, siyasi görüş, din ve dil ayrımı yapmaksızın küresel bir direniş hareketi başlatmakta, her yönden ve her husus da zalim siyonist rejim ile mücadele etmekte kararlıyız. Bu bağlamda ikinci kez yola 200'ü aşkın gemiyle çıkacak Sumud Filosu'na tam desteğimizi ilan etmek istiyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

