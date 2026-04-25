Karla kaplı Sarıkamış ormanları dronla görüntülendi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışıyla beyaza bürünen sarıçam ormanları dronla görüntülendi.





Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden kışın uzun ve çetin geçtiği 2 bin 150 rakımlı Sarıkamış, kar yağışının ardından yeniden beyaza büründü.



Bozayı, vaşak, kurt ve tilki başta olmak üzere birçok yaban hayvanına üreme ve barınma imkanı sunan sarıçam ormanları, karlı manzarasıyla güzel görüntüler oluşturdu.



Sarıçam ormanlarıyla kaplı kayak merkezi ve Acısu bölgesinin beyaza bürünmüş sarıçam ağaçları dronla görüntülendi.

