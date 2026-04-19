Kars'ta baharın müjdecisi kardelen ve çiğdemler açmaya başladı
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, baharın müjdecisi olarak bilinen kardelen ve çiğdemler açmaya başladı.
Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığının artmasıyla karlar eriyor.
Türkiye'nin yüksek yerleşim yerlerinden biri olan ve sarıçam ormanlarıyla çevrili Sarıkamış'ta, kar tabakasını delen kardelen ve çiğdemler baharı müjdeledi.
Hançerli Düzü ve Keklik Vadisi bölgesinde gün yüzüne çıkan mavi kardelen ve çiğdemler, bahar ile kışın buluştuğu güzelliği sergiliyor.
