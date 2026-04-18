        Kars'ta cezaevi firarisi saklandığı bazada yakalandı

        Kars'ta cezaevi firarisi saklandığı bazada yakalandı

        Kars'ta hakkında 8 ayrı suçtan 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve hasımlarına zarar vermek amacıyla cezaevinden firar ettiği belirtilen hükümlü saklandığı bazada yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2026 - 10:34 Güncelleme:
        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu ticareti", "parada sahtecilik", "ruhsatsız silah bulundurma" ve "göçmen kaçakçılığı" gibi 8 farklı suçtan 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.G'nin (47), bir açık ceza infaz kurumundan firar ettiği ve hasımlarına yönelik eylem hazırlığında olduğu bilgisine ulaştı.

        Belirlenen ikamete polislerce düzenlenen operasyonda, G.G. yatak odasındaki bazaya gizlenmiş bulundu.

        Gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

