Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Kars'ta kayak merkezine inen bozayılar yiyecek ararken görüntülendi

        Kars'ta kayak merkezine inen bozayılar yiyecek ararken görüntülendi

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kış uykusundan uyanan bozayılar, indikleri kayak merkezi bölgesinde görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2026 - 13:40 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dünyanın tek göç eden bozayıları, 2 bin 150 rakımlı Sarıkamış ormanlarında yaşıyor. Kış uykusundan uyanan bozayılar, zaman zaman yerleşim yerlerine inerek yiyecek arıyor.

        Sarıkamış Kayak Merkezi oteller bölgesine gelen bozayılar, çöp konteynerlerinde yiyecek aradı. Bir süre bölgede gezinen ayılar, daha sonra ormanlık alana döndü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
