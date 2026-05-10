Kars'ta sürünün arasında yiyecek arayan porsuk görüntülendi

Kars'ın Selim ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki porsuğun yiyecek aradığı anlar ve hayvan sürüsünün içinde gezmesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İlçeye bağlı Kırkpınar köyünde merada hayvanlarını otlatan Yavuz Karimiş, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenmekte olan canlıların kırmızı listesinde yer alan porsuğu, büyükbaş hayvan sürüsünün içinde gezerek yiyecek ararken gördü. Çoban Karimiş, büyükbaş hayvanların bakışları arasında bölgeden uzaklaşmaya çalışan porsuğu, cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

