        Sarıkamış ve Kağızman'da Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü kutlandı

        Kars'ın Sarıkamış ve Kağızman ilçelerinde Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kapsamında törenler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2026 - 13:50
        Sarıkamış Hükümet Konağı önündeki törende, İlçe Emniyet Müdürü Sedat Sönmez Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşundan bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tören devam etti.

        İlçe Emniyet Müdürü Sedat Sönmez, yaptığı konuşmada, Türk Polis Teşkilatının 181.yılını kutlamanın mutluğunu yaşadıklarını belirterek, "Emniyet teşkilatı, toplumda huzuru ve düzeni sağlama, vatandaşın can ve mal güvenliğini koruma, kanunun hakimiyetini ve devlet otoritesini sağlama gibi çok önemli ve hayati görevleri üstlenmiştir. Bu manada başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete irtihal etmiş emniyet mensuplarını rahmet anıyor, gazilerimize sağlık, görevi başında olan arkadaşlarıma başarılar diliyorum." dedi.

        Törene, Sarıkamış 9. Komando Tugay Komutan Vekili Muhabere Yarbay Bayram Gülkaya, İlçe Emniyet Müdürü Sedat Sönmez, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Alim Burak Çelik, kurum amirleri, STK ve siyasi parti temsilcileri ile muhtarlar katıldı.

        Törenin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğünde Sarıkamış Kaymakamlığı tarafından üstün başarı gösteren personele, belge verildi.﻿

        Kağızman'da da İstiklal Alanı'nda düzenlenen törende İlçe Emniyet Levent Akkaya Atatürk Anıtına çelenk sundu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla program İlçe Emniyet Müdürlüğünde devam etti.

        Burada düzenlenen resepsiyonda Kağızman Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Okan Daştan, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak polislerle pasta kesti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

