Kars'ta apart evde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

Kars'ta bir apart eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticareti yapanların yakalanması için çalışma başlattı.



Bu kapsamda şehir merkezindeki bir apart eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda Z.S. (47) gözaltına alındı.



Zanlının kaldığı aparttaki aramada, 2 parça halinde 1,42 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.



Adliyeye sevk edilen Z.S, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.

