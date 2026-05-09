Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Kastamonu'da partililerle buluştu

        Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Kastamonu'da "Halk Buluşması" programına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2026 - 19:04 Güncelleme:
        Partisinin il başkanlığınca Kastamonu Belediyesi Nikah ve Konferans Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Ağıralioğlu, Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde başlayan İstiklal Yolu'nun Kurtuluş Savaşı'nda çok önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

        Kendilerine hangi ittifakta katılacağı yönünde sık sık sorular sorulduğunu ifade eden Ağıralioğlu, "Partimize, 'hangi ittifakta olacaksınız, Millet İttifakı mı, Cumhur İttifakı mı?' diye soruyorlar. 'Cumhur İttifakı da yok, Millet İttifakı da yok. Millet var, biz varız' diyorum." şeklinde konuştu.

        Kararsızların yeni adresinin Anahtar Parti olduğunu iddia eden Ağıralioğlu, "'Kararsızlar var, en büyük parti kararsızlar' deniyor. Kararsızların kararı Anahtar Parti olsun diye yürüyoruz. Gördüğünüz baraj sınırına gelmiş oy oranımız. Kararsızların oyu Anahtar Parti ile kararlı hale gelmekte. Önümüzdeki dönem iktidarın parolası kararsızlarla kararını buluşturacak anahtardadır." diye konuştu.

        Ağıralioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Kim koordinatlarımızı tutturursa gelsin bizle ittifak yapsın. Koordinatlarımız ise şunlardır, devletini devlet, vatanını vatan bilenler, teröriste terörist diyebilenler, resmi dil ve üniter yapıyı koruyabilenler, Anayasa'dan taviz vermeyenler. Memleketi kendi malı zannetmeyen, haram yemeyen, bölücülere selam vermeyen, bölücüleri ağırlayıp uğurlamayanlar. Devletin imkanlarına namusu gibi bakabilenler, kamu kaynaklarını koruyabilenler, sınırlarımızı bekleyebilenler. Uyuşturucu trafiğine engel olanlar, aileyi koruyabilenler, adaleti tecelli ettirenler. Bu koordinatları tutturanlar gelsinler Anahtar Parti'ye."

        Yavuz Ağıralioğlu, daha sonra partisinin Kastamonu il binasının açılışına katıldı.

        Ağıralioğlu, burada yaptığı konuşmada ise "Anahtar Parti'yi bu memlekette şikayetçi olduğunuz her derdiniz bitsin diye açıyoruz." dedi.

        Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından parti binası gezildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

