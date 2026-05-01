Hanönü'de Şeyh Şaban-ı Veli anma programı düzenlendi

Kastamonu'da, "31. Uluslararası Şeyh Şaban-ı Veli ve Kastamonu Evliyaları Anma Haftası" etkinlikleri kapsamında Hanönü ilçesinde program düzenlendi. Şeyh Şaban’ı Veli Camisi'nde Mevlid-i Şerif okundu, Cuma namazı sonrası kurban kesildi. Program, İlçe Müftüsü Ekrem Yıldızhan'ın yaptığı dua ile sona erdi. Etkinliğe, Hanönü Kaymakamı Emre Oktay, Belediye Başkanı Metin Yamalı ile kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

