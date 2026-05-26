Kanyonlarıyla ünlü Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde arife günü yoğunluğu

Kanyonları ve doğal güzellikleriyle ünlü Kastamonu’nun Pınarbaşı ilçesinde, Kurban Bayramı arifesi dolayısıyla yoğunluk yaşandı.



"Dünyanın en derin ikinci kanyonu" olarak gösterilen Valla Kanyonu, yaklaşık 3 kilometrelik ahşap yürüyüş platformuyla ziyaretçilerini ağırlayan Horma Kanyonu, Ilıca Şelalesi ve Ilgarini Mağarası'nın bulunduğu ilçede yoğunluk oluştu.



Bayram tatilini doğayla iç içe geçirmek isteyen ziyaretçiler, kanyonlarda yürüyüş yapıp fotoğraf çekti. İlçe merkezinde ise araç ve yaya yoğunluğu yaşandı.



Arife gününde Horma Kanyonu'nu yaklaşık 5 bin kişinin ziyaret ettiği öğrenildi.

