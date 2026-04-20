Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Kastamonu'da 2 iş arkadaşını silahla yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi

        Kastamonu'da 2 iş arkadaşını silahla yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi

        Kastamonu'da iş yerinde mesai arkadaşlarını silahla yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2026 - 11:45 Güncelleme:
        Kastamonu'da 2 iş arkadaşını silahla yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi

        Kastamonu'da iş yerinde mesai arkadaşlarını silahla yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "kasten yaralama" iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık A.Y. ile müştekiler A.E, S.D. ve taraf avukatları katıldı.

        Sanık A.Y. savunmasında, kendisine ve ailesine küfür edildiğini, öldürmek için ateş etmediğini öne sürerek tahliyesini istedi.

        Tekerlekli sandalyeyle duruşmaya katılan A.E. ise "Önceki ifadelerimi tekrarlıyorum ve sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum." diye konuştu.

        S.D. de sanığın ağır şekilde cezalandırılmasını talep ettiğini belirtti.

        Mahkeme heyeti, eksik hususların giderilmesine ve A.Y'nin tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Kastamonu-Sinop kara yolu Bük köyü mevkisinde bulunan Kastamonu Şeker Fabrikası'nda 7 Temmuz 2025'te özel güvenlik görevlileri A.E, S.D. ve A.Y. arasında tartışma çıkmış, A.Y. yanında bulunan silahla A.E. ve S.D'yi yaralamıştı. Gözaltına alınan A.Y. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

