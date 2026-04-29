Kastamonu'da çıkan yangında evde hasar oluştu

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde çıkan yangında bir evde hasar oluştu. Sarıalan köyü Sipahi Mahallesi'nde Mehmet Kılıç'a ait 2 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Hanönü Belediyesi İtfaiye ve Hanönü Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında evde büyük çaplı hasar oluştu.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.