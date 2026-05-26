        Kastamonu'da "helva kesme geleneği" yaşatılıyor

        Kastamonu'da "helva kesme geleneği" yaşatılıyor

        Kastamonu'nun Hanönü ilçesine bağlı Yenice köyünde "helva kesme geleneği" sürdürülüyor.

        Giriş: 26.05.2026 - 21:50 Güncelleme:
        Köyde ev hanımları tarafından hazırlanan un helvası, gözleme ve yufkalar, mezarlığa götürülüp poşetlere konuluyor.

        Hazırlanan helva poşetleri, köyün gençleri tarafından mezarlıkta düzenlenen programa katılanlara dağıtılıyor. Kur'an-ı Kerim okumasından sonra dua ediliyor, ardından vatandaşlar kabristanlığı ziyaret ediyor.

        Köy muhtarı Kazım Zorbozan, geleneklerinin tam olarak ne kadar süredir yapıldığını bilen bulunmadığını belirterek, "Köyümüzün en yaşlısı dahi bu geleneğin ne zaman başladığını bilmiyor. Biz de bu adetin bizden sonraki nesillere ulaşmasını sağlamak için yapmaya devam ediyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İsrail Lübnan'da kara saldırılarını genişletti
        Trump, sağlık durumunu paylaştı
        Dorukhan Büyükışık soruşturmasında inşaat sorumlusu da tutuklandı!
        Beşiktaş'tan Filipe Luis'e resmi teklif!
        Alman basını: ABD NATO'ya askeri katkılarını azaltacak
        Galatasaray, Anguissa için devrede!
        Yargıtay'dan CHP değişikliği!
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Sara'dan Aston Villa'ya yeşil ışık!
        Heyelanda felaket kıl payı!
        Orta sahaya Çek dinamo!
        Ortalık savaş alanına döndü
        Engin Hepileri'nin acı günü
        Yıldırım'dan UEFA limitleri açıklaması!
        Özel'den Kılıçdaroğlu'na 'Başkanlık seçimi' önerisi
        Firari hükümlü eşekle dolaşırken yakalandı!
        "Siyasi zorbalığa izin vermeyiz"
        Tam 14 saat süren film!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
        Bahçeli'den bayram mesajı
        Kanyonlarıyla ünlü Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde arife günü yoğunluğu
        Kastamonu'da vatandaşlar arife günü mezarlıkta çocuklara ikramda bulunuyor
        Otomobilin çarptığı kadın yaralandı
        Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu
        Cip ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı
        Virajı alamayan otomobil, kaldırımda ağaca çarptı
