        Kastamonu'da kayıp olarak aranan kadın ölü bulundu

        Kastamonu'nun Araç ilçesinde kayıp olarak aranan 66 yaşındaki kadın çayda ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2026 - 00:24 Güncelleme:
        Yeşilova köyünde Emine Yetgin'in evine dönmemesi üzerine yakınları dün kayıp ihbarında bulundu.

        Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından başlatılan arama çalışmalarına köylüler de destek verdi.

        Yetgin'in cansız bedeni köye yaklaşık bir kilometre uzaklıktaki Araç Çayı'nda bulundu.

        Yapılan ilk incelemede Yetgin'in çaya girdikten sonra akıntıya kapıldığı değerlendiriliyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dev derbide kazanan G.Saray!
        Dev derbide kazanan G.Saray!
        Aslantepe'de Galatasaray bayramı!
        Aslantepe'de Galatasaray bayramı!
        Okan Buruk'tan şampiyonluk açıklaması!
        Okan Buruk'tan şampiyonluk açıklaması!
        Galatasaray'dan art arda göndermeler!
        Galatasaray'dan art arda göndermeler!
        Fenerbahçe derbide 10 kişi kaldı!
        Fenerbahçe derbide 10 kişi kaldı!
        Talisca derbide penaltıdan yararlanamadı!
        Talisca derbide penaltıdan yararlanamadı!
        Derbide penaltı tartışması!
        Derbide penaltı tartışması!
        İran'dan ABD'ye 'kırmızı çizgi' mektubu
        İran'dan ABD'ye 'kırmızı çizgi' mektubu
        Gülistan Doku için JAK ekipleri Tunceli'de
        Gülistan Doku için JAK ekipleri Tunceli'de
        Bursaspor kupasına kavuştu
        Bursaspor kupasına kavuştu
        İran: Hiçbir koşulda Hürmüz'ü önceki haline döndürmeyeceğiz
        İran: Hiçbir koşulda Hürmüz'ü önceki haline döndürmeyeceğiz
        Trump'ın katıldığı yemekteki silahlı saldırı şüphelisi kim?
        Trump'ın katıldığı yemekteki silahlı saldırı şüphelisi kim?
        Trump'ın katıldığı yemek nasıl kaosa dönüştü?
        Trump'ın katıldığı yemek nasıl kaosa dönüştü?
        Trump'a yönelik suikast girişimleri ve tehditler
        Trump'a yönelik suikast girişimleri ve tehditler
        Bilim onayladı! Kahve hem hafızayı hem ruh halini iyileştiriyor
        Bilim onayladı! Kahve hem hafızayı hem ruh halini iyileştiriyor
        Uçaklarda powerbank kullanımında yeni dönem
        Uçaklarda powerbank kullanımında yeni dönem
        "Şarkılarımdan çok ne giydiğim konuşuluyordu"
        "Şarkılarımdan çok ne giydiğim konuşuluyordu"
        Toplumsal fenomene dönüştü
        Toplumsal fenomene dönüştü
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        'Sorun yok' paylaşımı
        'Sorun yok' paylaşımı

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da çayda kaybolan kadının cansız bedeni bulundu
        Kastamonu'da çayda kaybolan kadının cansız bedeni bulundu
        Özel gereksinimli bireylerin güvenliğini artırmak için ailelere akıllı taki...
        Özel gereksinimli bireylerin güvenliğini artırmak için ailelere akıllı taki...
        Kastamonu'da karların erimesiyle birlikte şelalelerin debisi artmaya başlad...
        Kastamonu'da karların erimesiyle birlikte şelalelerin debisi artmaya başlad...
        Kastamonu'da öğrencilerin bursluluk sınavı heyecanı başladı
        Kastamonu'da öğrencilerin bursluluk sınavı heyecanı başladı
        Kastamonu'da dağlık alanda uçurumda düşen genç için ekipler seferber oldu
        Kastamonu'da dağlık alanda uçurumda düşen genç için ekipler seferber oldu
        Kastamonu'da uçurumdan yuvarlanarak kayalıklarda sıkışan genç kurtarıldı
        Kastamonu'da uçurumdan yuvarlanarak kayalıklarda sıkışan genç kurtarıldı