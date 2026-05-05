Kastamonu'da ruhsatsız silahlarla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı

Kastamonu'da ruhsatsız tabanca ve tüfeklerle yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçuyla mücadele kapsamında çalışma yapıldı. Bu kapsamda 5 şüphelinin ev ve üst aramalarında 4 tabanca, 3 tabanca şarjörü, av tüfeği, 28 av tüfeği fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.