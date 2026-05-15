        Kastamonu'da Ulusal Erişilebilirlik Günü Toplantısı düzenlendi

        Kastamonu Valisi Meftun Dallı başkanlığında Ulusal Erişilebilirlik Günü Toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2026 - 16:07 Güncelleme:
        İstiklal Yolu Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, kamu hizmet binalarıyla kurumların görev alanlarında erişilebilirliğin yaygınlaştırılması, vatandaşların kamu hizmetlerine daha kolay ulaşabilmesi ve erişilebilirlik kültürünün geliştirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

        Dallı, burada yaptığı konuşmada, toplumun her kesiminin, özellikle özel bireylerin ve yaşlıların sağlık, eğitim, ulaşım gibi tüm hizmetlerden en verimli şekilde yararlanabilmesi için kurumların hassasiyetle çalışması gerektiğini vurguladı.

        Bu konuda yapılacak çalışmaların takipçisi ve destekçisi olacaklarını ifade eden Dallı, engelsiz bir yaşamın altyapısını inşa etmeyi hedeflediklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkistan'da konuştu
        CANLI | Galatasaray 26. şampiyonluğunu kutluyor
        Trump: İran nükleer programını 20 yıl boyunca askıya almalı
        İran: Amerikalılara hiç güvenmiyoruz
        Abdulbaki 16 yaşındaydı... 4. çocuk katil vakası!
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        15 yaşındaki çocuğun öldüğü bıçaklı kavga kamerada
        Kurban parasını çıkarmak için gelmişti, alacak meselesinde öldürüldü
        Kadın doktor avukat sevgilisinin evinde terastan düştü!
        CIA'den Küba'ya sürpriz ziyaret
        Kongre iptal davası, Ankara ile birleştirilebilir
        Yalım'dan ek ifade talebi
        Özel, iddialara yanıt verdi
        En iyi Türk yemekleri sıralandı! Listenin birincisi şaşırttı
        "Necati bir umut evlenmemizi bekliyor"
        İnşaat üretimi 39 ay sonra geriledi
        Fenerbahçe'yi bekleyen kadro tehlikesi!
        NYT yazdı: Trump ve Xi'nin beden dili ne anlattı?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Pensura 2026 raporunda neler var?

