Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 2'si tutuklandı

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 şüpheliden 2'si tutuklandı. Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı narkotik suçlarla mücadele kapsamında uyuşturucu kullanan ve satan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü. Bu kapsamda düzenlenen operasyonda 730 gram sentetik uyuşturucu, 248 gram sentetik uyuşturucu tohumu ve 4 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden S.K. ile A.A. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.