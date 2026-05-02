Kastamonu'da üzerine ağaç devrilen kişi öldü
Giriş: 02.05.2026 - 01:37
Kastamonu'nun Araç ilçesinde üzerine ağaç devrilen kişi hayatını kaybetti.
Çavuş köyü mevkisinde ormanlık alanda kesim işinde çalışan Satılmış Gücükçavuş'un üzerine ağaç devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Olayda ağır yaralanan Gücükçavuş, ambulansla Araç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Gücükçavuş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
