        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Kastamonu'da yalnız yaşayan 65 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu

        Kastamonu'da yalnız yaşayan 65 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu

        Kastamonu'da 24 gündür kendisinden haber alınamayan kişi, evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2026 - 17:14 Güncelleme:
        Kastamonu'da yalnız yaşayan 65 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu

        Kastamonu'da 24 gündür kendisinden haber alınamayan kişi, evinde ölü bulundu.

        Kuzeykent Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'ndeki evinde yalnız yaşadığı öğrenilen 65 yaşındaki İbrahim Beşli'den, en son 20 Mart'ta görülmesinin ardından haber alınamadı.

        Beşli'nin komşuları, durumu mahalle muhtarı Hakan Çölez'e bildirdi.

        Kapıyı çalmasına rağmen yanıt alamayan Çölez'in ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Beşli'yi hareketsiz halde buldu.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Beşli'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        ABD'nin Hürmüz ablukasına saatler kaldı
        ABD'nin Hürmüz ablukasına saatler kaldı
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        WSJ: İran ile ABD arasında diplomasi kapısı hala açık
        WSJ: İran ile ABD arasında diplomasi kapısı hala açık
        Trump'tan Papa'ya tepki
        Trump'tan Papa'ya tepki
        Galatasaray'da kabus gibi 8 gün!
        Galatasaray'da kabus gibi 8 gün!
        Yerli araç satışları yükselişe geçti
        Yerli araç satışları yükselişe geçti
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        Eski eşini ve kızını katletmişti! Firari caniden haber var!
        Eski eşini ve kızını katletmişti! Firari caniden haber var!
        80 milyar dolarlık Dünya Kupası
        80 milyar dolarlık Dünya Kupası
        Orban'ın mağlubiyeti Avrupa için neden dönüm noktası?
        Orban'ın mağlubiyeti Avrupa için neden dönüm noktası?
        Aynı evde 11 yıl sonra ikinci facia! Bir aile yok oldu!
        Aynı evde 11 yıl sonra ikinci facia! Bir aile yok oldu!
        Ölüm koçu olacak
        Ölüm koçu olacak
        Penaltı ve ofsayt var mı?
        Penaltı ve ofsayt var mı?
        Evine giderken boğazından bıçaklanıp öldürüldü
        Evine giderken boğazından bıçaklanıp öldürüldü
        Babasının izinde
        Babasının izinde
        O anlar kamerada... İnşaat demirleri Otomobile 'ok' gibi saplandı!
        O anlar kamerada... İnşaat demirleri Otomobile 'ok' gibi saplandı!
        Galatasaray, Osimhen'siz yine puan kaybetti!
        Galatasaray, Osimhen'siz yine puan kaybetti!
        81 il ‘insan’ olsaydı nasıl görünürdü?
        81 il ‘insan’ olsaydı nasıl görünürdü?
        "Buruk'un başı çok ağrıyacak!"
        "Buruk'un başı çok ağrıyacak!"
        'Altına Hücum Dönemi' başladı
        'Altına Hücum Dönemi' başladı

        Bozkurt'ta alev alan otomobilde hasar oluştu
        Bozkurt'ta alev alan otomobilde hasar oluştu
        Kastamonu'da uyuşturucu davasında sanığın yargılanmasına devam edildi
        Kastamonu'da uyuşturucu davasında sanığın yargılanmasına devam edildi
        Komşular ihbarda bulundu, polis çilingirle kapıyı açtı: Günlerdir kayıp ola...
        Komşular ihbarda bulundu, polis çilingirle kapıyı açtı: Günlerdir kayıp ola...
        Dersi projeye dönüştüren üniversiteliler özel gereksinimli bireyler için 20...
        Dersi projeye dönüştüren üniversiteliler özel gereksinimli bireyler için 20...
        Binlerce hapla yakalanan sanığın yargılanmasına devam edildi
        Binlerce hapla yakalanan sanığın yargılanmasına devam edildi
        Kilo vermek için başladı, şimdi taekwondoda dünya şampiyonu olmayı istiyor
        Kilo vermek için başladı, şimdi taekwondoda dünya şampiyonu olmayı istiyor