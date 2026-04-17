        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Yangın çıkararak ağabeyini öldürmeye teşebbüs ettiği öne sürülen sanığın yargılanması sürüyor

        Kastamonu'nun Cide ilçesinde, yangın çıkararak ağabeyini öldürmeye teşebbüs ettiği öne sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Giriş: 17.04.2026 - 17:30 Güncelleme:
        Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "Üstsoydan kardeşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklu yargılanan Mecit B. ile taraf avukatları katıldı.

        Mecit B, duruşmadaki savunmasında, hakkındaki suçlamaları reddederek, "Benim böyle bir suçu işlemem söz konusu değildir. Aramızda uzun süredir miras meselesinden kaynaklanan husumet bulunmaktadır. Yangının nasıl çıktığını bilmiyorum, ben çıkarmadım. Suçsuzum. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum." dedi.

        Duruşmada tanık olarak dinlenen sanığın eşi G.B. ise eşi ile eşinin kardeşi arasında uzun süredir aynı bahçeye ev yaptırma meselesinden kaynaklanan anlaşmazlık bulunduğunu belirterek, "Bu nedenle aralarında zaman zaman tartışmalar yaşanıyordu. Yangın olduğu gün Cide'deydim. Olayı da bana telefonla haber verilmesi üzerine öğrendim. Daha sonra hastaneye gittiğimde eşimin kardeşi bana, eşimin kendisini yaktığını söyledi ve sonra komaya girdi. Hastanede Mevlüt'ün çekilen görüntüsünü de kızım kayda aldı." ifadelerini kullandı.

        Tanıklardan M.K. de olay gecesi evde uyuduğu sırada bağırma sesleri duyduğunu anlatarak, "Sesler üzerine dışarı çıktım. Mecit'i o sırada ortalıkta görmedim. Mevlüt evin önündeydi, oldukça panik haldeydi ve 'ambulans' diye bağırıyordu. Ambulansı ben aradım. Mevlüt bana, 'Beni Mecit yaktı.' şeklinde bir şey söylemedi." diye konuştu.

        Tanık F.K. de sabah bağırma sesleriyle uyandıklarını dile getirerek, "Dışarı çıktığımızda Mevlüt'ün 'Yardım edin, ambulans çağırın.' diye seslendiğini duyduk. Eşim ambulansı aradı, kısa süre sonra ekipler geldi. O sırada bizden kıyafet istediler, yardımcı olduk. Mecit'in yangını çıkardığına dair herhangi bir şey söylediğini duymadım." dedi.

        Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksiklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

        Cide ilçesi Başköy köyü Pire Mahallesi'nde 29 Temmuz 2025'te iki katlı bir evde çıkan yangın bitişikte bulunan samanlığa sıçramış, yangında Mevlüt B. (78) ile kardeşi Mecit B. (65) yaralanmış, Mevlüt B'nin şikayetçi olması üzerine kardeşi tutuklanmıştı. Mevlüt B, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

