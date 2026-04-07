Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        ASPİLSAN Enerji ile Güney Koreli firma arasında teknoloji işbirliği imzalandı

        ASPİLSAN Enerji, Güney Kore'nin önde gelen hücre geliştirici teknoloji şirketi ile lityum iyon pil üretim hattı yatırımı, teknoloji transferi ve ihracat işbirliğini kapsayan protokol imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2026 - 15:56 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        ASPİLSAN Enerji'den yapılan yazılı açıklamaya göre, lityum iyon pil hücresi üretim hattının kurulumu için 5,2 milyon dolarlık anahtar teslim sözleşmesi ile ASPİLSAN Enerji tarafından gerçekleştirilecek elektrot malzemelerin ihracatına yönelik 600 bin dolarlık ek bir anlaşma hayata geçirilecek.

        Protokolle ASPİLSAN Enerji, yerli üretim ve ileri mühendislik kabiliyetlerini daha da güçlendirecek, Top Material firması ise proje kapsamında teknoloji transferi ve üretim hattı kurulumu süreçlerinde katkı sağlayacak.

        Anlaşma kapsamında, 2027 yılında devreye alınması planlanan LFP (Lityum Demir Fosfat) hücrelerine yönelik bir üretim hattı kurulacak.

        ASPİLSAN Enerji tarafından geliştirilecek ve üretilecek yeni nesil yüksek güçlü LFP batarya hücrelerinin savunma, ileri endüstriyel uygulamalar, görev, emniyet kritik sistemlerde kullanılması ve kritik teknolojilerde yerlilik oranının artırılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Turan Özdemir, anlaşmanın yalnızca Türkiye'ye teknoloji transferi sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda ASPİLSAN Enerji'nin küresel pazarlarda teknoloji geliştiren ve ihraç eden bir oyuncu olarak konumlanması açısından stratejik bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

        Top Material CEO'su Whan Jin Roh ise anlaşmanın lityum iyon pil üretim hattı kurulumundaki teknolojik uzmanlıklarını ve küresel rekabet güçlerini yansıttığını, Türkiye ile işbirliğine devam edeceklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

