Başkan Palancıoğlu, yapımı süren Hüseyin Özalp Camisi'nde incelemede bulundu

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, belediye ve hayırsever işbirliğiyle yapımı devam eden Hüseyin Özalp Camisi'nde incelemede bulundu.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Palancıoğlu, Cumhuriyet Mahallesi'nde İldem Mezarlığı yanında inşaatı devam eden cami hakkında yetkililerden bilgi aldı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Palancıoğlu, belediye olarak birçok yatırımı ilçeye kazandırdıklarını ifade etti.



Mahallelerin ihtiyaçlarını giderdiklerini anlatan Palancıoğlu, şunları kaydetti:



"İldem bölgesindeki Büyük İldem Mezarlığı'nın yanı başına Hüseyin Özalp Camimizi yapıyoruz. Burada bir cami olmadığı için definlerde ve taziyelerde sorun oluyordu. Bu camimiz ile cenaze defni ve taziye gibi ihtiyaçları da gidermiş olacağız. Butik, güzel ve şık bir şekilde inşa edilen camimizi hayırseverimizle buraya kazandırıyoruz. Şu anda kaba inşaatı bitmek üzere. Bu yazın sonuna inşallah burayı açmış olacağız."



