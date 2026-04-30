BBP Genel Başkanı Destici'den İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısına tepki:

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısına tepki gösterdi.



Destici, Kayseri'de bir restoranda partililer tarafından düzenlenen programda, Kayseri'nin hem kendisi hem de partisi için önemli olduğunu söyledi.



BBP'nin bir bölge partisi değil, Türkiye'nin partisi olduğunu belirten Destici, son yerel seçimlerde ülkenin her bölgesinde belediye kazandıklarını dile getirdi.





İsrail soykırımının devam ettiğini hatırlatan Destici, şunları kaydetti:



"İsrail, Gazze'de 100 binden fazla masum Müslümanı katletti. Bunların 30 binden fazlası çocuk, 30 binden fazlası kadın, önemli bir kısmı yaşlı ve yüzde 99'u sivil. Dünya seyretti. Bugün benzerini Lübnan'da gerçekleştiriyor ve maalesef yine dünya seyrediyor. İslam dünyasının, İslam ülkelerinin, İslam ülkelerinin başındaki devlet başkanlarının, cumhurbaşkanlarının, başbakanların seyretmesini anlamıyoruz. Bir gün sıranın kendilerine geleceğini bilmeleri gerekir. Eğer bugün yapılanlara sessiz kalmaya devam ederlerse nasıl Filistin'den sonra Lübnan'a saldırmaya başlamıştır, orayı hallettikten sonra hedefi Suriye olacaktır, Ürdün olacaktır ve nihayetinde başka İslam memleketleri, İslam beldeleri ve Müslümanlar olacaktır. Onun için yol yakınken İslam ülkeleri ivedi şekilde bir araya gelmeli ve bu terörist İsrail'e karşı ortak bir harekat merkezi kurarak direniş gerçekleştirmelidir."



Destici, İsrail'in saldırılarının sona ermesi için başta ABD olmak üzere Birleşmiş Milletlere ve tüm dünyaya büyük bir baskı uygulanması gerektiğini vurguladı.



İsrail ordusunun uluslararası sularda Küresel Sumud Filosu'na saldırısına tepki gösteren Destici, "İsrail donanması, Gazze'ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda müdahale ediyor, 22 gemiye el koyuyor. Filoda 31 de Türk aktivist var. Öncelikle bu kahpe saldırıyı şiddetle lanetliyoruz, kınıyoruz." diye konuştu.



El konulan gemilerin bırakılması ve insani yardıma engel olunmaması gerektiğini belirten Destici, "Bu konuda da başta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu olmak üzere tüm uluslararası kuruluşları, İslam İşbirliği Teşkilatını inisiyatif almaya, tavır koymaya ve hadsiz İsrail'e haddini bildirmeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.



Destici, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının bir an önce durdurulmasının da hem dünya hem insanlık adına hayırlı olacağını söyledi.



- Gazetecilerin sorularını yanıtladı



Bir gazetecinin, erken ya da öne çekilmiş bir seçimle ilgili düşüncesini sorması üzerine Destici, "Tabii Cumhurbaşkanımızın yeniden aday olabilmesi için iki formül var. Bunlardan birincisi anayasa değişikliği. Anayasa değişikliği gerçekleşirse seçimi öne almaya ya da erkene almaya bir ihtiyaç kalmıyor. Üçüncü defa aday olabiliyor. Anayasa değişikliği olmazsa o zaman tekrar aday olabilmesi için Yüksek Seçim Kurulu seçim takvimini açıklamadan önce Meclis'in seçim kararı alması gerekir. Yani bunun için 3 ay, 5 ay, 6 ay diye bir şey yok. Yani zorunluluk yok." değerlendirmesinde bulundu.



Destici, "BBP olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden aday olup olmamasıyla ilgili düşünceniz nedir?" sorusu üzerine, şunları kaydetti:



"Ben olması gerektiğini düşünüyorum. Neden? Çünkü içinden geçtiğimiz şartlar hem yukarımızdaki hem aşağımızdaki savaş, işte Fransa'nın tavırları, Avrupa Birliği'nin en son açıklamaları, bütün bunlara baktığımızda Türkiye'nin şu anda yeni bir maceraya atılacak durumu yoktur. Türkiye'nin tecrübeli bir devlet geleneği var. Bunu, bu süreci de tecrübeli devlet adamlarıyla geçirmesi gerekir. Tecrübe çok önemli. Türkiye'nin bu süreçte Sayın Cumhurbaşkanının tecrübesine, bilgisine, bütün bu ilişki ağına ihtiyacı vardır. Buradan kazasız belasız, devlet, ülke ve millet olarak yara almadan çıkmamız için onun devamının büyük fayda sağlayacağını düşünüyorum. Onun için de tekrar aday olmasının doğru olacağını, kendisinin bu yönde bir beyanı olmamıştır ama bunun devlet için, ülke için, millet için olması gerektiğini düşünüyorum."

