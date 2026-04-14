Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Van de Velde, Kayseri Valisi Çiçek'i ziyaret etti
Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Hendrik Van de Velde, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'e ziyarette bulundu.
Giriş: 14.04.2026 - 18:52
Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Hendrik Van de Velde, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'e ziyarette bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre Çiçek, buradaki konuşmasında, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Vali Çiçek, Kayseri'nin sanayisi, ticareti, eğitimi ve turizmi hakkında Van de Velde'ye bilgi verdi.
Van de Velde ise misafirperverliği için Çiçek'e teşekkür ederek, Kayseri'yi yakından tanımaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.
