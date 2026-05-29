Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, KASKİ'nin çalışmalarını inceledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KASKİ tarafından sürdürülen içme suyu, atık su ve yağmur suyu hattı imalat çalışmalarını yerinde inceledi.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ertuğrul Gazi Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde içme suyu hattı, atık su hattı ile yağmur suyu hattı çalışmaları sürüyor.





Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, yürütülen altyapı çalışmalarını yerinde inceleyerek, son durum hakkında bilgi aldı.



Yaklaşık 5 kilometrelik altyapı çalışmasının sürdüğünü belirten Büyükkılıç, "Kanalizasyon, içme suyu ve yağmur suyu hatlarını kapsayan üçü bir arada önemli bir yatırım gerçekleştiriyoruz. Atık su ile yağmur suyunun birbirine karışmasını önleyen bu çalışmalar, aynı zamanda yağmur suyu hasadı açısından da büyük önem taşıyor. Modern, güçlü ve sürdürülebilir altyapı anlayışıyla şehrimizin geleceğine yatırım yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

