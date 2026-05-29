Kayseri'de kuzenler arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kuzenler arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
Ebiç Mahallesi'ndeki bir arazide, kuzenler A.D. ile B.D. arasında ot ilaçlama nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın ardından Kocasinan Bulvarı'nda bir araya gelen B.D, burada kavga ettiği kuzeni A.D'yi bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ambulansla Kayseri Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
