Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Büyükşehir Belediyesinin Glütensiz Kafe'si çölyak hastalarının tercihi oldu

        Büyükşehir Belediyesinin Glütensiz Kafe'si çölyak hastalarının tercihi oldu

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde KAYTUR AŞ çatısı altında hizmet veren Glütensiz Kafe, çölyak rahatsızlığı olan ve glütensiz beslenmeyi tercih eden vatandaşlardan ilgi görüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2026 - 13:21 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Büyükşehir Belediyesinin Glütensiz Kafe'si çölyak hastalarının tercihi oldu

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde KAYTUR AŞ çatısı altında hizmet veren Glütensiz Kafe, çölyak rahatsızlığı olan ve glütensiz beslenmeyi tercih eden vatandaşlardan ilgi görüyor.


        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2021 yılında hizmete açılan ve KAYTUR AŞ çatısı altında zengin ürün çeşitliliği ve güler yüzlü hizmetiyle ilgi gören Glütensiz Kafe, çölyak rahatsızlığı olan ve glütensiz beslenmeyi tercih edenlere hizmet veriyor.


        Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi Tuna Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Büyükşehir Belediyesi Glütensiz Kafe, açıldığı günden bu yana 100 bini aşkın vatandaşı ağırladı.

        "Glütensiz üret, sağlıklı tüket" sloganıyla hizmete açılan Glütensiz Kafe'de, pide çeşitlerinden pizzaya, glütensiz yaşam kahvaltısından aperatif yiyeceklere, glütensiz tatlı çeşitlerinden ekmek çeşitleri ve simide kadar birçok ürün ve lezzet, kafede satışa sunuluyor.

        Büyükşehir Belediyesinin Doğal Ürünler Bahçesi ve Pazarı'nda üretilen doğal ürünler, kafede gıda mühendisleri kontrolünde sağlıklı şekilde işlenerek vatandaşlarla buluşturuluyor.

        Kafede uzman bir diyetisyen tarafından glütensiz beslenen misafirlere ücretsiz şekilde glüten ve çölyak ile ilgili danışmanlık hizmeti de veriliyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Özel'e re'sen soruşturma
        Özel'e re'sen soruşturma
        Genç kadını sokakta katletti! Caniye en ağır ceza istendi
        Genç kadını sokakta katletti! Caniye en ağır ceza istendi
        Moderna duyurdu! Hantavirüs aşısı geliyor
        Moderna duyurdu! Hantavirüs aşısı geliyor
        Rusya'da Zafer Bayramı kutlamaları
        Rusya'da Zafer Bayramı kutlamaları
        Galatasaray şampiyonluk için sahaya çıkıyor!
        Galatasaray şampiyonluk için sahaya çıkıyor!
        Kaçak yük şoförü yaktı! "Böbreklerimi satsam ödeyemem"
        Kaçak yük şoförü yaktı! "Böbreklerimi satsam ödeyemem"
        Fenerbahçe, Konya'da Devler Ligi için sahada!
        Fenerbahçe, Konya'da Devler Ligi için sahada!
        "Karantinadayım"
        "Karantinadayım"
        'Yüksek sesle müzik dinleme' kavgası ölümle son buldu!
        'Yüksek sesle müzik dinleme' kavgası ölümle son buldu!
        "Eber sarısı" alanını tahrip edene 3.5 milyon TL ceza!
        "Eber sarısı" alanını tahrip edene 3.5 milyon TL ceza!
        Ölümsüz olmak için milyonlarca dolar harcıyor
        Ölümsüz olmak için milyonlarca dolar harcıyor
        Ev sahibi tetiğe bastı! Kadın kiracıyı vurdu!
        Ev sahibi tetiğe bastı! Kadın kiracıyı vurdu!
        Osimhen Şampiyonlar Ligi'nde zirvede!
        Osimhen Şampiyonlar Ligi'nde zirvede!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Emekli olmadan kıdem tazminatı
        Emekli olmadan kıdem tazminatı
        Kennedy laneti: Suikastler, kazalar ve skandallar
        Kennedy laneti: Suikastler, kazalar ve skandallar
        Ördek Sendromu yaşayanların sayıları artıyor!
        Ördek Sendromu yaşayanların sayıları artıyor!
        Meteoroloji saat vererek uyardı! 5 bölgede sağanak!
        Meteoroloji saat vererek uyardı! 5 bölgede sağanak!
        "Bergüzar alın teriyle zayıfladı"
        "Bergüzar alın teriyle zayıfladı"
        Dostları Hadise'yi yalnız bırakmadı
        Dostları Hadise'yi yalnız bırakmadı

        Benzer Haberler

        Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Kayseri Kadın Futbol Takımını ağırl...
        Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Kayseri Kadın Futbol Takımını ağırl...
        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
        Talas Belediyesi 7 yıldır çölyak hastalarına destek veriyor
        Talas Belediyesi 7 yıldır çölyak hastalarına destek veriyor
        Melikgazi'de Çölyak Günü'ne özel farkındalık eğitimi verildi
        Melikgazi'de Çölyak Günü'ne özel farkındalık eğitimi verildi
        Vakıf gönüllüsü Mehmet amca 40 yıldır iyilik faaliyetlerinden kopmadı
        Vakıf gönüllüsü Mehmet amca 40 yıldır iyilik faaliyetlerinden kopmadı
        Erciyes 38 FSK, 2. Turda veda etti Erciyes 38 FSK: 3-Malatya Yeşilyurtspor:...
        Erciyes 38 FSK, 2. Turda veda etti Erciyes 38 FSK: 3-Malatya Yeşilyurtspor:...