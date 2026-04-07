        Eşini bıçakla öldüren kadına yeniden yargılandığı davada 19 yıl 2 ay hapis cezası verildi

        Kayseri'de kocasını bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle yeniden yargılanan sanığa 19 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

        Giriş: 07.04.2026 - 17:31 Güncelleme:
        2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık M.U. (30), maktul A.U'nun müşteki yakınları ve taraf avukatları katıldı.

        Mahkeme başkanı, sanık M.U'nun akıl sağlığının yerinde olduğuna dair raporun geldiğini belirtti.

        Cumhuriyet savcısı, önceki celse verdiği mütalaasını yineleyerek, sanığın "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

        Maktulün babası O.U, sanığın herhangi bir akıl bozukluğunun olmadığını öne sürerek, "Sanığın akıl sağlığı bozuksa bıçağı oğlumun kalbine nasıl denk getirdi? Kendisinden şikayetçiyim, cezalandırılmasını istiyorum." diye konuştu.

        Mahkeme başkanı tarafından son sözü sorulan sanık ise "Takdir mahkemenindir, diyeceğim bir şey yok. Tahliyemi istiyorum." dedi.

        Mahkeme heyeti, sanık M.U'ya "nitelikli kasten öldürme" suçundan haksız tahrik indirimi de uygulayıp, önceki ceza olan 19 yıl 2 ay hapis cezası vererek, tutukluluğunun devamına hükmetti.

        - Olay

        Kocasinan ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde 4 Kasım 2023'te M.U'nun bıçakladığı koca A.U, olay yerinde hayatını kaybetmiş, kadın tutuklanmıştı.


        "Eşi kasten öldürmek" suçundan hakkında dava açılan sanık M.U, 8 Mayıs 2025'te görülen karar duruşmasında "nitelikli kasten öldürme" suçundan haksız tahrik indirimi de uygulanıp 19 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

        Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, sanığın akıl sağlığı raporu alınmadığı gerekçesiyle dosyayı yeniden incelenmek üzere 2. Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalleş saldırıyı lanetliyorum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalleş saldırıyı lanetliyorum
        ABD Başkan Yardımcısı: İran'daki askeri hedeflerimizi tamamladık
        ABD Başkan Yardımcısı: İran'daki askeri hedeflerimizi tamamladık
        Bugün Ne Oldu? 7 Nisan 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 7 Nisan 2026'nın haberleri
        İsrail Başkonsolosluğu önünde çatışma
        İsrail Başkonsolosluğu önünde çatışma
        Kilis ve Osmaniye'ye milyarlık yatırım
        Kilis ve Osmaniye'ye milyarlık yatırım
        Trump'tan İran'a yeni tehdit!
        Trump'tan İran'a yeni tehdit!
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Şırnaklı Hüsam, resimleriyle ABD’nin prestijli sanat okuluna birinci sıradan ve tam burslu kabul aldı
        Şırnaklı Hüsam, resimleriyle ABD’nin prestijli sanat okuluna birinci sıradan ve tam burslu kabul aldı
        Fenerbahçe'de Skriniar etkisi!
        Fenerbahçe'de Skriniar etkisi!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu!
        CNN: Trump'ın konuşmasında gerçek olmayan kısımlar var
        CNN: Trump'ın konuşmasında gerçek olmayan kısımlar var
        Hastaneye kaldırıldı
        Hastaneye kaldırıldı
        Türkiye’den ulaştırmada kriz hamleleri
        Türkiye’den ulaştırmada kriz hamleleri
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon, 20 kişi gözaltına alındı
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon, 20 kişi gözaltına alındı
        İşte doğum izni düzenlemesinin detayları
        İşte doğum izni düzenlemesinin detayları
        Ay’ın karanlık yüzünden dönüş başladı!
        Ay’ın karanlık yüzünden dönüş başladı!
        Icardi'de aşkın sonu!
        Icardi'de aşkın sonu!
        ÖTV'siz alınabilecek 12 yerli araba modeli
        ÖTV'siz alınabilecek 12 yerli araba modeli

        Benzer Haberler

        Kayseri'ye yeni kapalı tenis kortları yapılıyor
        Kayseri'ye yeni kapalı tenis kortları yapılıyor
        Zecorner Kayserispor'da, Fenerbahçe mesaisi
        Zecorner Kayserispor'da, Fenerbahçe mesaisi
        Kayseri'ye 'zirai don' uyarısı
        Kayseri'ye 'zirai don' uyarısı
        İş arkadaşına tokat attığı gerekçesiyle para cezası çarptırılan sanık hakim...
        İş arkadaşına tokat attığı gerekçesiyle para cezası çarptırılan sanık hakim...
        Kayseri'de 'Türkiye Sıfır Atık Çalıştayı' ERÜ Ev Sahipliğinde Gerçekleştiri...
        Kayseri'de 'Türkiye Sıfır Atık Çalıştayı' ERÜ Ev Sahipliğinde Gerçekleştiri...
        Hacılar'da nisan ayı meclis toplantısı yapıldı
        Hacılar'da nisan ayı meclis toplantısı yapıldı