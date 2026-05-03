Futbol: Trendyol Süper Lig
Giriş: 03.05.2026 - 21:09 Güncelleme:
Stat:RHGEnertürk Enerji
Hakemler: Mehmet Türkmen, Candaş Elbil, Murat Şener
Zecorner Kayserispor: Bilal Bayazıt, Katongo, Semih Güler, Denswil, Carole, Dorukhan Toköz, Benes, Chalov, Cardoso, Makarov, Onugkha (Dk. 44 Tuci)
ikas Eyüpspor: Jankat Yılmaz, Calegari, Claro, Bedirhan Özyurt, Umut Meraş, Metehan Altunbaş, Taşkın İlter, Legowski, Radu, Yao, Umut Bozok
Gol: Dk. 4 Claro (ikas Eyüpspor)
KAYSERİ
