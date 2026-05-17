Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:RHGEnertürk Enerji
Hakemler: Melek Dakan, Kürşathan Akın, Serdar Osman Akarsu
Zecorner Kayserispor: Deniz Dönmezer, Katongo, Semih Güler, Carole, Brenet, Görkem Sağlam, Dorukhan Toköz (Dk. 66 Furkan Soyalp), Burak Kapacak (Dk. 57 Mendes), Benes, Chalov (Dk. 85 Mather), Tuci (Dk. 57 Makarov)
TÜMOSAN Konyaspor: Deniz Ertaş (Dk. 85 Egemen Aydın), Yasir Subaşı (Dk. 90 Ahmet Tırpancı), Baniya, Ata Yanık, Arif Boşluk, Bazoer, Jinho Jo (Dk. 90 Ömer Çobanoğlu), Andzouana, İsmail Esat Buğa (Dk. 90 Enes İlyas Seven), Svendsen, Eren Cemali Yağmur (Dk. 66 Ahmet Kusay Dağdevir)
Goller: Dk. 47 Eren Cemali Yağmur (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 49 Benes, Dk. 74 Chalov (Zecorner Kayserispor)
Kırmızı kart: Dk. 87 Bazoer (TÜMOSAN Konyaspor)
