Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        KASKİ'den Bünyan'a 101 milyon 149 bin liralık içme suyu yatırımı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (KASKİ) tarafından Bünyan ilçesinde 101 milyon 149 bin lira maliyetle hayata geçirilecek içme suyu yatırımıyla 4 mahallede su arz güvenliğinin önemli ölçüde artırılması hedefleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2026 - 10:49 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bünyan ilçesinde hayata geçirilecek projeyle özellikle yaz aylarında nüfus artışına bağlı olarak yükselen su talebine kalıcı çözüm sunulması amacıyla iletim kapasitesi artırılacak.

        Kriterlerine uygun olarak gerçekleştirilecek hat imalatı ile suyun güvenli, sağlıklı ve kesintisiz bir şekilde abonelere ulaştırılması sağlanacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, içme suyunun hayati bir ihtiyaç olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

        "Bünyan ilçemizde hayata geçireceğimiz bu önemli yatırım ile mahallelerimize kalıcı bir çözüm sunuyoruz. Sultanhanı Mahallemizdeki sondaj kaynağını en verimli şekilde değerlendirerek İğdecik, Kahveci, Kösehacılı ve Musaşeyh mahallelerimize ulaştırıyoruz. Bu proje ile yalnızca bugünün değil, gelecekte artabilecek su ihtiyacının da önüne geçmeyi hedefliyoruz. 101 milyon 149 bin liralık bu yatırım ile 25 kilometrelik modern içme suyu hattı inşa ederek bölgenin altyapısını güçlendiriyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        WSJ: Trump İran'a sınırlı saldırıları değerlendiriyor
        Deniz ablukası nedir ve Hürmüz Boğazı'nda nasıl işleyebilir?
        Abluka kararıyla petrol sert yükseldi
        Trump'tan Papa'ya tepki
        Galatasaray, Osimhen'siz yine puan kaybetti!
        İstanbul'da sevgili çift kâbusu yaşadı! Otomobili gasp ettiler!
        Penaltı ve ofsayt var mı?
        Rehabilitasyon merkezine yattı
        "Buruk'un başı çok ağrıyacak!"
        "Acımı hafifletiyor" deyip acil serviste çaldı
        "Pişmanım" diyene ceza yok
        81 il 'insan' olsaydı nasıl görünürdü?
        Neden her akşam aynı yemeği yiyemiyoruz?
        Herkes onu biliyor! Peki ya diğerleri?
        Öğretmeni döverek öldürmüştü! Ses kaydı çıktı! "Üzerime yürüdü ben de dövdüm"
        'Altına Hücum Dönemi' başladı
        Mağdur: 11 yaşında kız çocuğu... 79 yaşında taciz gözaltısı!
        Ünlü oyuncu altın madalya kazandı
        Otomobil fiyatları için zam uyarısı
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        Benzer Haberler

        Kayseri'de üniversite öğrencileri Mobil Dijital Gençlik Merkezi tırında eği...
        Başkan Okandan: "Açık bir provokasyon ve alçaklıktır"
        Kayserispor taraftarından Bilal'e tepki: "Elin uzamıyor, dilin durmuyor"
        KAYMEK, AB tescilli Kayseri pastırması için doğrama ve sunum tekniği kursu...
        Kayserisporlu Semih Güler: "Acilen toparlanmalıyız"
        Türkiye 3. Lig 2. Grup: Kahramanmaraşspor: 1 - Erciyes 38 FK: 4
